FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Nach der jüngsten Erholung dürfte der Dax am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Start kaum verändert auf 12 413 Punkte. Nach seinem Rutsch auf das Tief seit Februar 2017 bei 11 830 Punkten hatte sich der Dax zuletzt binnen einer Handelswoche wieder um über 5 Prozent nach oben gearbeitet.

USA: - RUHE - Die US-Anleger haben nach dem Kursfeuerwerk des Dow Jones Industrial vom Freitag eine Verschnaufpause eingelegt: Der US-Leitindex rutschte im Handelsverlauf am Montag ins Minus. Die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite hingegen knüpften an ihre jüngsten Gewinne an und schwangen sich zu neuen Rekordhöhen auf. Hier wirkte der sehr positive US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag noch nach.

ASIEN: - VERHALTEN POSITIV - Asiens Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Allerdings fielen die Kursgewinne eher verhalten aus, nachdem schon in den USA die Anleger sich zurückgehalten hatten. In China samt Hongkong bröckelten die Kurse sogar etwas ab.

DAX 12.418,39 0,58% XDAX 12.399,22 0,21% EuroSTOXX 50 3.429,48 0,26% Stoxx50 3.023,36 0,23% DJIA 25.178,61 -0,62% S&P 500 2.783,02 -0,13% NASDAQ 100 7.131,12 0,42% Nikkei 225 21.968,10 0,7% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,32 0,17% Bund-Future Settlement 157,27 0,03%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 DOLLAR - Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2331 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2302 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2331 -0,03% USD/Yen 106,74 0,31% Euro/Yen 131,62 0,27%

ROHÖL:

Brent (Mai-Lieferung) 64,95 0,00 USD WTI (April-Lieferung) 61,33 -0,06 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0044 2018-03-13/07:33