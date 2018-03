Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-13 / 07:12 Nitinat Minerals - Rating: STRONG BUY WKN: A1194N / ISIN CA65477B4091 (Erstempfehlungskurs 19.2.2018): 0,14 Euro Kurs 12.03.2018: 0,31 EUR Zwischenhoch 28.02.2018: 0,34 EUR Kursziel: 3 Monate 0,80 EUR Kursziel 12 Monate 1,50 EUR Börsenwert (Bewertung): 7 Mio Euro *Eilmeldung Top News Nitinat Minerals: Vermögenswerte vervierfachen sich/ sensationelle Option zum Kauf neuer Claims- Hochattraktive Liegenschaften mit gewaltigem Upside Potential auf historisch vielversprechendem Boden!!! Starkes Kaufsignal: Heute fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit der Widerstand um 0,34 EUR- Rallyedynamik bis 0,80 EUR im April- Aktie nach Aufnahme des Explorationsprogramms völlig unterbewertet-Strong Buy * Liebe Leserinnen, Liebe Leser, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Meine Top-Explorationsperle Nitinat Minerals veröffentlichte gestern nachbörslich um 23:00 MEZ jene von mir heiß ersehnte Nachricht, die geeignet ist, den Kursausbruch über den vorgeschalteten Kreuzwiderstand bei 0,34 EUR herbeizuführen. Schon im heutigen Tagesverlauf dürfte es soweit sein, spätestens dann, wenn um 15:30 MEZ die kanadische Heimatbörse eröffnet und die Investoren sich um Stücke reißen werden. Deutsche Privatanleger haben nun die Chance, sich schon vorher zu günstigen Preisen eindecken zu können. Fällt die Widerstandszone, ist eine heftige Kursexplosion auf Stände jenseits der 0,50 EUR charttechnisch geradezu zwingend. Bis April sind 0,80 EUR definitiv erreichbar, mittelfristig ist die Aktie erst bei 1,50 EUR vorläufig gedeckelt. Wir haben hier also ein extremes Upside Potential vor uns. *Worum geht es? * Nitinat Minerals wird auf einen Schlag VIER! zusätzliche hochattraktive Liegenschaften im Goldschlaraffenland Ontario kaufen können. Die 100%ige Beteiligung an diesen Claims kann im Rahmen einer Optionsvereinbarung ab sofort erworben werden. Sie befinden sich westseitig angrenzend an die bestehenden Claims des Unternehmens im Carscallen Township. Sofern die Gesellschaft ihre Kaufoption ausübt und die Claims erwirbt, hätte das zur Folge, dass sich die derzeitigen Vermögenswerte des Unternehmens mehr als vervierfachen. Die Liegenschaften umfassen ein besonders interessantes Gebiet, da bisherige Oberflächenexplorationen Hinweise auf historischen Tagebau ergaben. Die Carscallen Gold-Liegenschaft befindet sich 25 km westlich der Stadt Timmins und 7 km nördlich der Timmins Mine von Lakeshore Gold, die 2014 insgesamt 185.600 Unzen produzierte. Diesen Goldwert werden Sie wohl kaum mehr zu einem günstigeren Kurs erwerben können! Wer jetzt nicht dabei ist, verpasst DIE Gold-Story des Jahres 2018!!! *Alles spricht für ein sofortiges Engagement in dieser Aktie.* *- *Unternehmen startet noch im März mit den Explorationsaktivitäten in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt - Firma sicherte sich Zugriff auf das Carscellan Projekt, eine hochattraktive Liegenschaft mit erheblichem Upside Potential - soeben wurde eine Finanzierungsrunde erfolgreich durchgeführt - Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 6 Mio EUR extrem gering, dies bedeutet: Enormer Hebeleffekt im Falle guter Explorationsergebnisse bei gleichzeitig überschaubarem Investmentrisiko - Gold als Rohstoff steht offenbar vor Ausbruch nach oben: Aufwärtstrend wird gerade eindrucksvoll eingeleitet, die Krisenwährung par excellence ist in diesen unruhigen Tagen wieder gefragt Zusammenfassung der Explorationsstrategie für die Carscellan Claims: 1. Eine vorläufige Oberflächenkartierung, die alle potenziellen goldhaltigen Gesteinsarten identifizieren soll. Geophysikalische Untersuchung: Ein Prozess der Probenahme und Klassifizierung der potenziellen Gesteinsschichten wird durchgeführt. 2. Basierend auf den Ergebnissen der vorläufigen Oberflächenkartierung und den Gesteinsproben werden dann geophysikalische Techniken angewendet, um weitere lithologische Einheiten, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten, zu identifizieren und zu lokalisieren. 3. Anschließend beabsichtigt das Unternehmen, das Projekt mit Bohrungen zu erweitern, um das Ressourcenpotenzial definieren zu können. *10 Argumente für ein Investment in Nitinat Minerals * 1) Extrem niedrige Marktkapitalisierung 2) Aussichtsreiche Vererzungsstränge in historisch aktivem Explorationsgebiet 3) Exzellentes Managementteam 4) Finanzierungsrunde abgeschlossen 5) Wert beginnt in diesem Monat mit umfangreichen Erkundungstätigkeiten 6) Goldpreis charttechnisch und fundamental aktuell äußerst attraktiv 7) Übernahmespekulation bereits in diesem Jahr denkbar, wenn erste Explorationsaktivitäten positive Erwartungen bestätigen 8) Neue Projektakquisitionen in der Pipeline 9) Massiver kursrelevanter Newsflow wird in den kommenden Wochen erwartet 10) Charttechnik signalisiert; Hier geht die Party in Bälde los *Meine Einschätzung: STRONG BUY! * Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Content Professionals Schlagwort(e): Finanzen 2018-03-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 