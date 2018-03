Zürich / Genf - Gemäss den aktuellen Ergebnissen des Manpower Arbeitsmarktbarometers dürften die Neueinstellungen im zweiten Quartal 2018 stabil bleiben (+1 %). In sechs der sieben untersuchten Regionen sind die Prognosen positiv. Am zuversichtlichsten zeigen sich Arbeitgeber in Zürich. Die Ergebnisse nach Sektoren fallen unterschiedlich aus. Insbesondere im Handel setzt sich der positive Trend fort. Alle Unternehmenskategorien gehen von einem Anstieg ihrer Personalbestände aus, wobei die Grossunternehmen am optimistischsten sind.

«Die Beständigkeit der Arbeitsmarktprognose widerspiegelt die Stabilität der Schweiz. Das schafft Vertrauen und ist der Grund, warum das Land weiterhin Talente und Unternehmen anzieht», kommentiert Leif Agnéus, General Manager von Manpower Schweiz. «Verbunden mit der Konsolidierung der europäischen Wirtschaftslage führt dies bei den Arbeitgebern und somit am Arbeitsmarkt zu mehr Zuversicht.»

Dynamische Arbeitsmärkte in Zürich und der Zentralschweiz

In sechs der insgesamt sieben untersuchten Regionen erwarten Arbeitgeber eine Zunahme der Belegschaften. Die meisten Regionen verzeichnen sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg. Die besten Beschäftigungsaussichten verzeichnet Zürich (+8 %) - hier waren die Arbeitgeber so optimistisch wie seit Herbst 2016 nicht mehr. Auch in der Zentralschweiz (+6 %) sind die Arbeitgeber zuversichtlich. ...

