Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2333 USD gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigte sich der Euro mit 1,1689 nach 1,1678 CHF am Vorabend stabil. Der US-Dollar lag mit 0,9478 CHF ebenfalls etwa auf dem Niveau des Vortags. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen ...

