HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wirecard von 98 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlungsabwickler dürften dank der zunehmenden Bedeutung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs weiter wachsen, auch wenn die Banken untereinander zunehmend ähnliche Dienstleistungen anböten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wirecard sei gut positioniert, um von diesen Trends zu profitieren, und zudem stärker in den wachstumsträchtigen Schwellenländer-Märkten präsent als die Konkurrenz./gl/zb

Datum der Analyse: 12.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0058 2018-03-13/08:05