Ein sicherer und harmonischer Arbeitsplatz ist für Nicht-Akademiker mit Abstand das wichtigste an ihrem Job. Wenn Unternehmen dies stärker berücksichtigen, können sie bares Geld sparen.

Nicht etwa viel Geld oder Karrierechancen, sondern Sicherheit und Unternehmensklima sind nicht-akademischen Fachkräften bei der Jobsuche am wichtigsten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter knapp 2100 Fachkräften mit Berufsausbildung, die das Portal meinestadt.de durchgeführt hat. Das Ergebnis legt nahe, dass Arbeitgeber bei Stellenausschreibungen sehr viel mehr auf diese Präferenzen nehmen sollten.

Ein sicherer Arbeitsplatz sowie ein gutes Arbeitsklima sind die alles entscheidenden Kriterien für Fachkräfte: 56,5 Prozent der Befragten gaben den ersten Punkt als am wichtigsten an, 49,6 Prozent dem zweiten. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Für gut ein Viertel (26,5 Prozent) war außerdem die Nähe zum Wohnort wichtig. Nur noch etwa jeder sechste (17,6 Prozent) gab an, ein überdurchschnittliches Gehalt sei ausschlaggebend bei der Jobwahl. Aufstiegschancen im Unternehmen waren im Vergleich zu den anderen Kriterien fast irrelevant und nur für 3,4 Prozent von Wichtigkeit.

Interessant ist, dass ein schlechtes Unternehmensklima dafür sorgt, dass der Faktor Gehalt und Aufstiegschancen enorm an Wichtigkeit gewinnen. Miese Atmosphäre im Betrieb wollen sich Fachkräfte also gewissermaßen mit "Schmerzensgeld" kompensieren lassen. Umkehrschluss für Arbeitgeber: Gutes Arbeitsklima ist eine lohnende Investition, die eine Menge Geld sparen kann. Abgesehen von vielen anderen damit zusammenhängenden Vorteilen wie Mitarbeitergesundheit, Motivation und Innovationskraft können Unternehmen durch Schaffung ...

