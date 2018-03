Mitsubishi Electric: Eine Stärke des Konzepts ist die Erfassung großer Mengen an Produktionsdaten sowohl von hauseigenen Komponenten als auch von Geräten anderer Anbieter. Die frei skalierbare Edge-Computing-Lösung mit dem C-Controller als kleinster Einheit bereitet die Daten innerhalb der Automatisierungsplattform so auf, dass keine Verzögerungen in der Cloud entstehen. Dabei gehen die Daten wahlweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...