IRW-PRESS: Cameo Resources Corp.: Cameo Resources Corp. nimmt IF Consulting Inc. für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt unter Vertrag

Cameo Resources Corp. nimmt IF Consulting Inc. für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt unter Vertrag

Vancouver, British Columbia - 13. März 2018 - Cameo Resources Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7D) (das Unternehmen oder Cameo Resources) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienstleistungen von Herrn Ian Fraser, P.Geo., (IF Consulting Inc.) in Anspruch genommen hat. Herr Fraser verfügt über umfassende Erfahrung mit dem Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake, das Cameo vor Kurzem erworben hat, und hat einen eingehenden Plan für die Exploration in der Saison 2018 erarbeitet. 2017 stellte Herr Fraser für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake die historischen Daten zusammen und verfasste einen vorläufigen technischen Bericht gemäß NI 43-101.

Herr Fraser prüft derzeit das relevante historische Datenmaterial aus dem Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake. Das Explorationsprogramm 2018 von Cameo beinhaltet die Beschaffung von Diamantbohrdienstleistungen und die Bohrung mehrerer Löcher in die historische Nickel-Kupferressource, um die Kobaltmineralisierung, die bekanntermaßen in Verbindung mit Nickel-Kupfermineralisierung auftritt, zu bewerten. Das Unternehmen plant außerdem, elektromagnetische Messungen in den Bohrlöchern durchzuführen, um weitere Massivsulfidziele innerhalb oder möglicherweise außerhalb der Grenzen der historischen Ressource zu definieren.

Herr Fraser sagte dazu: Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal im Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake moderne geophysikalische und bohrspezifische Verfahren einzusetzen. Die historischen Bohrlöcher im Projekt Gochager Lake wurden nie genau auf die dazugehörige Kobaltmineralisierung untersucht. Die historischen Bohrlochabschnitte und Abschnitte im technischen Bericht beziehen sich auf Bohrloch I-12 und insbesondere einen Bohrlochabschnitt mit 2,356 % Ni, 0,348 % Cu und 0,142 % Co auf 9,7 m in einer Bohrlochtiefe von 282,9 bis 292,6 m. Diese Gehalte lassen ein mögliches Massivsulfidvorkommen erkennen und bieten Cameo Resources ein hervorragendes Explorationsziel. Durch das Verständnis der dazugehörigen Kobaltmineralisierung in der Lagerstätte Gochager Lake und einer möglichen elektromagnetischen Signatur können wir eine Explorationsmethodik für zukünftige Arbeiten ermitteln. Aus all diesen Gründen wird sich die Explorationssaison 2018 als spannendes Unterfangen für Cameo Resources erweisen.

Das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake

Das Projekt, das aus vier Konzessionen mit einer Fläche von 3.759 Hektar besteht, liegt im Norden von Saskatchewan, ungefähr 75 km nördlich der Stadt La Ronge. Bei der historischen Exploration wurden semi-massive und massive Ni-Cu-Vorkommen mit signifikant hohen Kobaltgehalten identifiziert; Kobalt ist eine wichtige Komponente bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien der neuesten Generation.

Für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake wurden von der Regierung von Saskatchewan Gehalte von bis zu 3,92 % Nickel, 0,70 % Kupfer und 2,86 % Kobalt gemeldet (siehe Mineral Deposit Index [SMDI #0880]). Die historischen Ressourcenschätzungen, die nicht den Anforderungen des National Instrument 43-101 entsprechen, wurden in den Jahren 1968 und 1990 angefertigt. Die historische Ressource der Lagerstätte Gochager Lake wurde 1968 auf 4,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,30 % Ni und 0,08 % Cu geschätzt. Im Jahr 1990 meldete J. S. Steel, dass Vertikal- und Längsschnitte anhand der vorliegenden Daten erstellt wurden und dass eine historische Ressource mit relativ klar definierten Grenzen festgestellt wurde, die 1.770.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,735 % Nickeläquivalent enthält.

Ian Fraser, BSc., P. Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung vorgestellten technischen Informationen geprüft und übernimmt hierfür die Verantwortung. CAMEO RESOURCES CORP. Akash Patel Akash Patel President

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Akash Patel President 604-446-6440 E-Mail: akashp006@gmail.com www.cameoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42724 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42724&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13324 03098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA1332403098

AXC0066 2018-03-13/08:33