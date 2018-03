Hacker haben europaweit Regierungsnetzwerke angegriffen. Estland blieb verschont. Die staatliche IT-Expertin Sille Laks erklärt, warum das Land gegen Cyber-Angriffe besser gewappnet ist als Deutschland.

Die Hacker-Attacke gegen das deutsche Regierungsnetz hat einmal mehr gezeigt, wie es hierzulande um die IT-Sicherheit steht. Neben Deutschland waren auch zahlreiche andere Länder von den Cyber-Angriffen betroffen. Estland hingegen bliebt verschont - und das ist kein Zufall. Das Land hat die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht, um ihr IT-Netzwerk zu schützen. Sille Laks arbeitet als Sicherheitsexperten bei der staatlichen IT-Behörde "Information System Authority". Im Interview erklärt Sie, was Estland anders macht als Deutschland.

Die russische Hacker-Gruppe "Turla" hat die IT-Netzwerke europäischer Regierungen angegriffen. Deutschland war betroffen aber auch baltische Staaten. Ist auch Estland Ziel der Angriffe gewesen?Nein, wir haben in unseren IT-Systemen keine Indizien eines Angriffs gefunden. Dass wir nicht angegriffen wurden, hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir unsere Sicherheitsvorkehrungen im IT-Bereich in den vergangenen Jahren stark ausgebaut haben.

Was war der Anlass für den Ausbau?Im Jahre 2007 ist Estland als eines der ersten Länder in Europa Ziel eines massiven Cyber-Angriffs gewesen. Das war ein einschneidendes Ereignis. Danach hat die Regierung die Investitionen in die Sicherheit der IT-Systeme deutlich erhöht, um weitere Attacken zu verhindern.

Was wurde konkret unternommen?Für das Regierungsnetzwerk wurden einheitliche Sicherheitsstandards eingeführt und wir haben eine Behörde gegründet, die Information-System-Authority, ähnlich dem BSI in Deutschland. Die Sicherheitsstandards, die festgelegt wurden, gelten für alle Regierungsinstitutionen und auch für unsere Provider.

Das BSI in Deutschland konnte den Angriff nicht verhindern. Was macht die estnische Sicherheitsbehörde anders?Ich kann nur für unsere Behörde sprechen. Die Arbeitsweise des BSI kenne ich nicht. Wir haben ein System der ständigen Überprüfung. Wir hinterfragen in regelmäßigen Abständen unsere Arbeitsweise und unsere Sicherheitsstandards. Estlands IT-Sicherheitsbehörden zählen außerdem zu den wenigen in Europa, die das ganze Jahr lang 24 Stunden am Tag besetzt sind.

Gibt es neben der Information-System-Authority weitere Behörden oder Task Forces, die sich um die IT-Sicherheit Estlands kümmern?Ja, zum Beispiel das National Computer Emergency Response Teams, das die Sicherheitsvorfälle dokumentiert und an alle Behörden weiterleitet.

