Am 15. Februar hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit E.ON beschrieben. Der Artikel hatte folgende Überschrift: "E.ON: War das die Bodenbildung? Falls ja - starke Trading-Chance!" Am 11.03. haben wir noch einmal nachgefasst und getitelt: "E.ON: Treffer! Die nächste Einstiegschance deutet sich aber schon an!" Da wir diese Trading-Idee vor dem Urlaub an die Abonnenten geschickt hatten, waren wir mit dem Einsatz des Hebels zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...