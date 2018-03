DAX - Bullen im Vorteil (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts/SeitwärtsRückblick:Der Deutsche Aktienindex näherte sich gestern der 12.500 Punkte-Marke an, ohne sie jedoch zu überwinden. Das Tageshoch lag bei 12.474 Punkten. Am Nachmittag folgten dann Gewinnmitnahmen und so wurde die Kurslücke bei 12.365 Punkten geschlossen. Nach diesem Gap-Close ging es allerdings wieder direkt über die 12.400 Punkte-Marke. Zum Handelsschluss notierte der Index an dieser Marke.Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr):Direkt nach dem heutigen Handelsstart zog der DAX an und notiert aktuell bei rund 12.430 Punkten. Können die Bullen den Index über 12.400 Punkten halten, dann dürfte nun ein Anstieg bis ca. 12.550 Punkten bevorstehen....

