NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen des Biotech-Unternehmens und Studiendaten zu MOR208 auf "Overweight" belassen. Die Daten zum Blutkrebs-Antikörper seien ermutigend, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des Biotechunternehmens für das Schlussquartal 2017 und den Ausblick auf 2018 sieht er weitgehend im Rahmen der Erwartungen./ag/gl

Datum der Analyse: 13.03.2018

