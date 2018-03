FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem abwartenden Handel rechnen Marktteilnehmer am Dienstag. Im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Mittag dürften sich die Anleger zurückhalten, auf der anderen Seite gebe es keine Gründe, eine Attacke gen Süden zu starten, heißt es im Handel. Die Charttechniker der Commerzbank weisen auf das momentan geringe Handelsvolumen hin. Deshalb sollte nicht überraschen, wenn der DAX-Future an der Widerstandszone bei 12.550 bis 12.600 Punkten zunächst scheitere.

Mit Blick auf Freitag und den anstehenden Quartalsverfall an den Terminbörsen rechnen sie mit einer Ausweitung der Handelsvolumina und steigender Tagesvolatilität. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 34 auf 12.432 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.434,5 und das -tief bei 12.414 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 11.194 Kontrakte.

