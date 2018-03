Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Hannover (pts009/13.03.2018/08:30) - Mobilität ist heute wichtiger denn je! Warum sollten daher ausgerechnet Menschen mit Handicap darauf verzichten? Das muss nicht sein, denn es gibt inzwischen moderne Elektro-Rollstühle die faltbar sind und damit auch ins Auto und sogar ins Flugzeug passen. Bei Help-24.at wird der sogenannte FreedomChair in mehreren Ausführungen angeboten: https://www.24-std-pflege.at/de/mobilitaet/faltbarer-e-rollstuhl/freedomchair-a0 8l.html FreedomChair bietet maximale Flexibilität auf Reisen und im Alltag Viele Besitzer von PKWs fragen sich, wie bekomme ich einen Rollstuhl ins Fahrzeug? Die Antwort kennt Christian Wegscheider, Fachmann für behindertengerechte Mobilität und Geschäftsführer von Help-24: "Zusammenfalten und im Kofferraum verstauen! Es ist wirklich so einfach und dauert nur Sekunden. Mit den rund 23 Kilogramm leichten Modellen des FreedomChair ist das ohne weiteres möglich. Aufgrund des lediglich 1,5 Kilogramm schweren Akkus und des MSDS-Zertifikates ist der Freedomchair sogar flugzeugtauglich und wird von fast allen Fluggesellschaften akzeptiert." Reisen wird wieder einfach und bequem Am Zielort angekommen, wird der Elektrorollstuhl ausgepackt, in wenigen Sekunden auseinandergefaltet und schon ist er wieder startklar. Der FreedomChair ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich. Diese unterscheiden sich vor allem durch das Nutzergewicht, aber auch durch die Reichweite und den Raddurchmesser. Selbst für schwere Personen gibt es mit dem A08L ein Modell, das mit seinen großen Rädern und der beinahe doppelten Steigfähigkeit, auch in unebenem Gelände bis zu einer Reichweite von 45 Kilometern hervorragende Dienste leistet. Leistungen für Mobilität und Pflege bei Help24 Neben den verschiedenen Elektro-Rollstühlen und Elektromobilen bietet Help-24 https://www.24-std-pflege.at auch moderne Pflegebetten und viele weitere Produkte für die Pflege zu Hause an, um den Angehörigen von Betroffenen und den Pflegediensten die Arbeit zu erleichtern. Dazu zählen beispielsweise Antidekubitusmatratzen, Aufstehhilfen, Nachtkästen, Leselampen und Betttische. (Ende) Aussender: Help-24 GmbH Ansprechpartner: Bettina Haberl Tel.: +43 1 270610811 E-Mail: b.haberl@help-24.at Website: www.help-24.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180313009

