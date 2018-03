IT-Technologiekonzern S&T AG steuert IT-Servicemanagement mit USU Valuemation

Der international agierende österreichische IT-Technologiekonzern S&T AG nutzt zur flexiblen Steuerung seiner vielfältigen IT-Services die Produktsuite Valuemation der USU AG. Die Software-Lösung verwaltet sämtliche technischen und kaufmännischen IT-Servicedaten und stellt damit das ERP-System für die IT dar. Mit der Einführung von Valuemation werden bei S&T sukzessive eine Reihe heterogener Insellösungen abgelöst.

"Ein professionelles IT-Servicemanagement ist das Rückgrat unseres Geschäfts. Als renommierter und international agierender Service-Provider haben wir hohe Anforderungen an die Agilität und Qualität unserer IT-Services. Die etablierte Software-Lösung, aber auch die Beratungsexpertise der USU AG haben uns von Anfang an überzeugt. Dazu kam die Servicebereitschaft und Flexibilität eines mittelständischen europäischen Partners", begründet Hannes Föttinger, verantwortlich für IT-Servicemanagement bei S&T, die Entscheidung zur Auswahl von USU.

Innerhalb weniger Monate konnten die Service-Operations-Prozesse, also alle Maßnahmen zur Bereitstellung und Instandhaltung der Kunden-IT-Services, umgesetzt und produktiv geschaltet werden. Zahlreiche Schnittstellen - darunter zur Monitoring-Software ZIS-System der USU-Tochter LeuTek - erlauben einen reibungslosen Datentransfer. Für die übergreifende Analyse, Überwachung und Optimierung der IT-Services von S&T sorgt das intergierte Analytics-Modul.

Derzeit werden die Configuration Management Database (CMDB) sowie die Wissensdatenbank implementiert. In einem weiteren Schritt ist geplant, auch Service Portfolio Management und IT Financial Management innerhalb der Lösung abzubilden. Mittelfristig soll das USU-System auch die Abwicklung sämtlicher Serviceaufträge des technischen Kundendienstes (Field Service) unterstützen. Die hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Valuemation erlaubt es den Spezialisten von S&T, die Lösung selbstständig auf ihre individuellen Anforderungen anzupassen.

Diese Pressemitteilung ist abrufbar auf www.valuemation.com sowie auf www.usu.de abrufbar.

USU AG

Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen.

Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft.

Die USU AG ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: www.valuemation.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de

