Emmaus Life Sciences, Inc. (Emmaus) hat heute bekanntgegeben, dass der Antrag auf Marktzulassung (Marketing Authorization Application, MAA) des Unternehmens für Xyndari in vollem Umfang bestätigt wurde und die Europäische Arzneimittel-Agentur (Europäische Arzneimittel-Agentur, EMA) jetzt die Behandlung von Sichelzellenanämie mit dem Medikament prüft.

"Patienten mit Sichelzellenanämie in der Europäischen Union haben seit fast 20 Jahren keinen Zugang zu neuen Therapieoptionen", sagte Yutaka Niihara, MD, MPH, CEO und Vorstandsvorsitzender von Emmaus. "Die Einreichung dieses Antrags spiegelt unser anhaltendes Engagement für die Bereitstellung von Behandlungsoptionen für diese schmerzhafte, lebensbedrohliche Erkrankung für so viele Patienten wie möglich wider."

Die MAA wird durch Daten aus der randomisierten, placebokontrollierten, multizentrischen, klinischen Phase-3-Doppelblindstudie mit 230 Patienten von 5 bis 58 Jahren mit Sichelzellenanämie gestützt, die innerhalb von zwölf Monaten vor der Anmeldung zwei oder mehr schmerzhafte Krisen erlebt haben. Bei Patienten, die über einen Zeitraum von 48 Wochen mit Xyndari behandelt wurden, gab es im Vergleich zu Patienten, die ein Placebo erhielten (Mittel 3 gegenüber Mittel 4) weniger Episoden und weniger Klinikaufenthalte wegen Sichelzellen-Schmerzen (Mittel 2 gegenüber Mittel 3), und sie verbrachten weniger Tage im Krankenhaus (Mittel 6,5 Tage gegenüber 11 Tagen). Bei Patienten, die im Rahmen der Studie Xyndari erhielten, trat auch weniger häufig ein akutes respiratorisches Syndrom auf (8,6 Prozent gegenüber 23,1 Prozent). Dieses stellt eine lebensbedrohliche Komplikation bei Sichelzellenanämie dar. Eine Sichelzellenkrise war definiert als Besuch einer Notaufnahme medizinischen Einrichtung wegen Schmerzen im Zusammenhang mit Sichelzellenanämie, bei dem eine Behandlung mit einem parenteral verabreichten Narkotikum oder Ketorolac erfolgte. Das Auftreten eines respiratorischen Syndroms, von Priapismus und splenischer Sequestration galten ebenfalls als Sichelzellenkrisen. Die häufigsten Nebenwirkungen (Vorkommensrate 10 Prozent) in klinischen Studien waren Verstopfung, Nausea, Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, Husten, Schmerzen in den Extremitäten, Rückenschmerzen und Brustschmerzen.

Xyndari für die Behandlung von Sichelzellenanämie wird von der EMA über das zentrale Zulassungsverfahren für alle 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Norwegen und Island geprüft. Xyndari erhielt außerdem von der EMA die Bezeichnung als Orphan-Arzneimittel sowie ein anerkanntes pädiatrisches Prüfkonzept (Paediatric Investigation Plan, PIP).

Außerhalb der USA ist diese Behandlungsmöglichkeit derzeit über ein Early-Access-Programm auf Basis einer Nutzung durch namentlich benannte Patienten mit Sichelzellenanämie verfügbar, bei denen andere Behandlungsoptionen nicht mehr angeschlagen haben. Dieses Programm wird von myTomorrows organisiert und bietet Ärzten in der EU, in der Türkei, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Südamerika die Möglichkeit, ausgewählten Patienten vor der Marktzulassung oral verabreichtes L-Glutamin zu verschreiben.

Die Arzneimittelbehörde der USA, die U.S. Food and Drug Administration (FDA), hat Endari (oral verabreichtes L-Glutamin-Pulver) für die Behandlung von Sichelzellenanämie am 7. Juli 2017 zugelassen, und zwar speziell zur Linderung der akuten Komplikationen bei Sichelzellenanämie bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten von mindestens 5 Jahren. Endari ist für Patienten mit Sichelzellenanämie in den USA derzeit auf Rezept erhältlich.

Über Sichelzellenanämie

Bei der Sichelzellenanämie handelt es sich um eine vererbliche Bluterkrankung, die sich durch die Produktion einer abgewandelten Form von Hämoglobin auszeichnet, das sich polymerisiert und fibrös wird. Dies führt dazu, dass die roten Blutkörperchen verhärten, ihre Form ändern und eine Sichelform annehmen, statt geschmeidig und rund zu bleiben. Patienten mit Sichelzellenanämie leiden an lähmenden Episoden von Sichelzellkrisen, die auftreten, wenn die steifen, adhäsiven und unflexiblen roten Blutkörperchen die Blutgefäße blockieren. Sichelzellkrisen verursachen fürchterliche Schmerzen, da nicht genug Sauerstoff an das Gewebe geliefert wird und Gewebeischämie und -entzündung resultieren. Diese Vorfälle können zu einer Reihe von negativen Auswirkungen führen, z. B. akutem respiratorischem Syndrom, das eine Hospitalisierung erfordert. Die Sichelzellenanämie ist eine seltene Krankheit, die ca. 100.000 Patienten in den USA und Millionen weltweit betrifft und einen signifikanten, noch nicht gedeckten medizinischen Bedarf mit sich bringt.

Über Endari

Indikation

Endari ist zur Reduzierung der akuten Komplikationen der Sichelzellenanämie bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten von mindestens fünf Jahren indiziert.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Die häufigsten Nebenwirkungen (Vorkommensrate 10 Prozent) in klinischen Studien waren Verstopfung, Nausea, Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, Husten, Schmerzen in den Extremitäten, Rückenschmerzen und Brustschmerzen.

Zu den Nebenwirkungen, die zur Aussetzung der Behandlung führten. gehörten u. a. je ein Fall von Hypersplenismus, Unterleibsschmerzen, Dyspepsie, ein brennendes Gefühl und Hitzewellen.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Endari bei pädiatrischen Patienten mit Sichelzellenanämie im Alter von unter fünf Jahren wurde noch nicht ermittelt.

Für weitere Informationen siehe die vollständigen Verschreibungsinformationen von Endari unter www.ENDARIrx.com/Repository/Prescribing%20information.pdf

Über Emmaus Life Sciences

Emmaus Life Sciences befasst sich mit der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Behandlungen und Therapien für seltene Krankheiten. Die Forschung des Unternehmens zur Sichelzellenanämie wurde von Dr. Yutaka Niihara, M.D., MPH, Vorstandsvorsitzender und CEO von Emmaus, im Los Angeles Biomedical Research Institute im Harbor-UCLA Medical Center begonnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.emmauslifesciences.com.

