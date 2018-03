Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Söll/Wien (pts011/13.03.2018/08:45) - Einerseits gibt es Firmen, die gerade aufgrund enormen Wachstums einen hohen Bedarf an Fachkräften haben. Und andererseits gibt es junge Menschen, die - aufgrund unterschiedlichster Umstände - einfach keinen Fuß am Arbeitsmarkt fassen. Und dann gibt es zum Glück Unternehmen, die daraus eine Win-Win-Situation schaffen. Greenstorm Mobility ist ein Tiroler Unternehmen, das Hotels hochwertige E-Bikes im Tausch gegen leere Hotelzimmer zur Verfügung stellt. Diese E-Bikes unterschiedlicher Topmarken werden nach einer Saison im Verleih von Greenstorm wieder zurückgenommen, gewartet, überprüft und über Fahrradhändler zu attraktiven Preisen an Endkunden verkauft. Die Partnerhotels erhalten im nächsten Jahr wieder die neuesten Modelle der E-Bikes und das Rad beginnt sich von vorne zu drehen. Genau dieser Zwischenschritt, die Aufbereitung und Wartung der E-Bikes, ist sehr arbeitsintensiv. "Momentan gibt es noch zu wenig Fahrradtechniker, die auf E-Bikes spezialisiert sind und damit Erfahrung haben", erklärt geschäftsführender Gesellschafter Richard Hirschhuber die Situation. Back to the future Craft Jobs ist ein sozial-ökonomischer Betrieb, der vom Arbeitsmarktservice Wien, der Stadt Wien und vom EFS gefördert wird. Junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die ohne Ausbildung oder teilweise ohne Sprachkenntnisse schwer im Arbeitsmarkt zu integrieren sind, haben hier die Möglichkeit, eine Ausbildung zu bekommen, um danach am Arbeitsmarkt eine echte Chance haben. Zwei Chancen für unterschiedliche Talente In Zusammenarbeit mit Greenstorm haben die jungen Arbeitsuchenden zwei Möglichkeiten: Einige lernen in einem Geschäft von Craft Jobs in Wien die gebrauchten Top-E-Bikes von Greenstorm zu verkaufen. Sie lernen, mit Kunden umzugehen, verlieren die Scheu vor Kundenkontakt und überwinden Sprachbarrieren. Andere Projektteilnehmer, und das ist der überwiegende Teil, erhalten eine Ausbildung in der Aufbereitung und Wartung von E-Bikes, die sie gebraucht von den Hotels bekommen. "Das ist besonders interessant. Einerseits erhalten sie spannendes Know-how von Greenstorm und andererseits ist diese Ausbildung im wachsenden Markt der E-Bikes bei Fahrradhändlern sehr gefragt", freut sich der Geschäftsführer Stefan Brinskele von REiNTEGRA gemeinnützige GmbH. Dank der Förderstellen werden die jungen Menschen in der Zeit ihrer Ausbildung auch entlohnt. Das Projekt ist vorerst für ein Jahr geplant. Nach dieser Ausbildungsphase muss eine bestimmte Quote der 20 Projektteilnehmer in die Wirtschaft vermittelt sein, um das Projekt weiteren jungen Arbeitssuchenden anbieten zu können. Weblinks: https://www.craftjobs.at https://business.greenstorm.eu (Ende) Aussender: Greenstorm Mobility GmbH Ansprechpartner: Richard Hirschhuber Tel.: +43 5358 43582 E-Mail: office@greenstorm.eu Website: www.greenstorm.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180313011

