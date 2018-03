In Deutschland steht nach wie vor der Energiesektor im Fokus. RWE hat heute Zahlen vorgelegt. In den USA konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die geplante Übernahme von Qualcomm durch Broadcom. Hier hat US-Präsident Donald Trump sein Veto eingelegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondent Patrick Dewayne außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.