Der deutsche Leitindex ist gut in die neue Handelswoche gestartet. Großes Thema waren die Übernahmepläne im Energiesektor. RWE und E.ON waren auch die ganz großen Gewinner im DAX. Der Leitindex selbst musste nur am Nachmittag einen kurzen Rücksetzer verkraften und schloss bei 12.418 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent bzw. 72 Punkten. Marktidee: TecDAXDer TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Die letzte übergeordnete Impulswelle begann bereits im Februar 2016. In Januar dieses Jahres setzte dann eine dynamische Korrektur ein. Davon scheint sich der TecDAX jetzt aber erholt zu haben. Aktuell befindet sich der Index an einem wichtigen Widerstand.