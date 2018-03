Basel - Die Pharma- und Medtech-Unternehmen haben 2017 vorsichtig abgewartet und sich mit Übernahmen zurückgehalten. Hauptgründe waren zu hohe Preise für mögliche Übernahmekandidaten sowie die politischen Unsicherheiten in den USA - allen voran die genaue Ausgestaltung der im Januar in Kraft getretenen US-Steuerreform. Daher ging das M&A-Volumen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf 203 Milliarden US-Dollar zurück.

In dem insgesamt ruhigen M&A-Markt gab der knapp 30 Milliarden US-Dollar teure Kauf des Schweizer Biopharmaunternehmens Actelion durch den US-amerikanischen Konzern Johnson & Johnson den Ton an. Für rund 24 Milliarden US-Dollar schlug der US-Konzern Becton Dickinson zu und kaufte den ebenfalls aus den USA stammenden Medizintechnikhersteller C. R. Bard.

Mit der Zurückhaltung der Branche insgesamt dürfte es im laufenden Jahr allerdings vorbei sein. Die US-Steuerreform ist beschlossen und die Feuerkraft - also die Mittel, die Unternehmen für Zukäufe mobilisieren können - ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 1,34 Billionen US-Dollar gestiegen. Das ist der dritthöchste Wert seit Bestehen des Reports.

Das sind Ergebnisse einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young), für die Finanzdaten der grössten Pharma-, Biotech- und Specialty-Pharma-Unternehmen untersucht wurden. Der «Firepower Index» von EY misst die Kaufkraft von Biopharma-Unternehmen bei M&A-Transaktionen auf der Grundlage ihrer Bilanzstärke und Marktkapitalisierung. Die Kaufkraft eines Unternehmens steigt demnach mit seiner zunehmenden Marktkapitalisierung oder einer Zunahme seiner liquiden Mittel bzw. einem Rückgang seiner Verschuldung.

«Wir erwarten 2018 ein M&A-Volumen von deutlich über 200 Milliarden US-Dollar»

«Hohe Marktpreise und insbesondere die bevorstehende Steuerreform in den USA haben die Pharmakonzerne 2017 abwarten lassen. Mit dieser Lauerstellung dürfte es 2018 aber vorbei sein», erwartet Jürg Zürcher, Biotech Leader bei EY Schweiz. «Die Pharmaunternehmen werden getrieben von der rasanten technologischen Entwicklung und den sich ebenso rasant verändernden Kundenerwartungen. Gleichzeitig dringen grosse Technologiekonzerne in den Life-Sciences-Markt ein. Die bisher angesammelte Feuerkraft dürften einige Konzerne deshalb für strategische Übernahmen einsetzen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Wir erwarten, dass das M&A-Volumen 2018 wieder deutlich über 200 Milliarden US-Dollar steigen wird.»

Thomas Gees, Business Development Leiter Life Sciences in Basel, ergänzt: «Angesichts der geänderten Kundenerwartungen werden wir auch einige sektorenübergreifende Megafusionen beobachten. Die Medtech- und Pharmaunternehmen müssen sich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...