Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bulgarische EU-Präsidentschaft warnt vor "Überreaktion" im Stahlstreit mit Trump

Die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft hat im Konflikt um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium für eine besonnene Reaktion der Europäer plädiert. Über die Frage von Gegenmaßnahmen der EU müsse es eine "tiefgehende Diskussion" geben, sagte der bulgarische Finanzminister Wladislaw Goranow am Dienstag vor dem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Eine "Überreaktion" sei "keine gute Idee - niemals".

Deutschland 2016 mit Wanderungsüberschuss von 500.000

Deutschland hat im Jahr 2016 einen Wanderungsüberschuss aufgewiesen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) überstieg die Zahl der Einwanderer die der Auswanderer um 500.000. 2015 hatte der Wanderungsüberschuss bei 1,14 Millionen Personen gelegen. 2016 gab es demnach 1,865 Millionen Zuzüge und 1,365 Millionen Fortzüge. Das waren 13 Prozent weniger Zuzüge als 2015 und 37 Prozent mehr Fortzüge.

Neuer Ostbeauftragter stellte sich in Debatte um Hartz IV hinter Spahn

In der Debatte um die Äußerungen des zukünftigen Gesundheitsministers Jens Spahn hat sich der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (beide CDU), hinter seinen Parteikollegen gestellt. Die Aussagen Spahns seien nicht völlig falsch gewesen, sagte Hirte am Dienstag im RBB-Inforadio. "Natürlich ist es so, dass, formal gesehen, ein Hartz IV-Empfänger arm ist. Aber der Jens Spahn hat auch recht, dass wir versuchen mit Hartz IV eben dafür zu sorgen, dass keiner völlig durchs Raster fällt."

Empörung im Europaparlament über Selmayrs Berufung auf EU-Spitzenposten

Im Europaparlament ist die umstrittene Ernennung des Deutschen Martin Selmayr zum neuen Generalsekretär der EU-Kommission fraktionsübergreifend auf ungewöhnlich scharfe Kritik gestoßen. Zahlreiche Abgeordnete warfen dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vor, seinen bisherigen Kabinettschef und Vertrauten im Hau-Ruck-Verfahren auf den einflussreichen Posten gehievt zu haben. "Es riecht nach Vetternwirtschaft" erklärte der deutsche Grüne Sven Giegold.

Ausschuss findet keine Hinweise auf Absprachen zwischen Trump und Russland

Der von Republikanern dominierte Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat keine Hinweise auf Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und Russland während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 gefunden. Das Gremium teilte am Montag mit, keine Hinweise auf "geheime Absprachen, Abstimmungen oder Verschwörung zwischen der Trump-Kampagne und den Russen" entdeckt zu haben. Der Ausschuss weist auch die Auffassung zurück, dass Moskau versucht hat, den US-Wahlkampf zugunsten Trumps zu beeinflussen - eine Schlussfolgerung, die die US-Geheimdienste im Januar 2017 in einem Untersuchungsbericht gezogen hatten.

Türkei bestellt deutschen Botschafter wegen Brandanschlägen ein

Nach der Serie von Brandanschlägen auf türkische Einrichtungen in Deutschland hat das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter einbestellt. Das Ministerium habe gegenüber dem Botschafter die "erforderlichen Mahnungen" ausgesprochen und ihm eine Note überreicht, sagte der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdag am Montag nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Seine Regierung sei "beunruhigt" über die Vorfälle, sagte Bozdag. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Brandanschläge auf türkische Einrichtungen in Deutschland gegeben, Ziel waren dabei mehrfach auch Moscheen. Verletzte gab es keine.

Slowakisches Regierungsbündnis droht zu zerbrechen

Nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak steht das slowakische Regierungsbündnis offenbar vor dem Bruch: Koalitionspartner Most-Hid forderte am Montagabend Neuwahlen. "Diese Situation kann nur durch vorgezogenen Wahlen gelöst werden", sagte der Chef der kleinen Regierungspartei, Bela Bugar, nach Koalitions-Krisengesprächen. Seine Partei werde das Dreier-Regierungsbündnis verlassen, wenn die Verhandlungen mit den Partnern nicht erfolgreich verliefen.

Tillerson: Moskau "wahrscheinlich" verantwortlich für Giftanschlag auf Ex-Spion

Nach Einschätzung der US-Regierung ist Russland "wahrscheinlich" verantwortlich für den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal. Die USA stimmten mit ihrem Verbündeten Großbritannien überein, dass Russland "wahrscheinlich" hinter der versuchten Ermordung des ehemaligen Doppelagenten stehe, sagte, US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag. Den Verantwortlichen - "sowohl denen, die das Verbrechen begangen haben als auch denen, die es in Auftrag gegeben haben" - müssten "angemessene, ernsthafte Konsequenzen" drohen.

Zwei Tote bei Anschlägen mit Paketbomben in Austin

In der texanischen Millionenstadt Austin sind mehrere Anschläge mit Paketbomben auf Einwohner verübt worden. Die Polizei teilte am Montag mit, sie gehe von einem Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen aus und untersuche ein mögliches rassistisches Motiv. Bei den Anschlägen waren zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden.

Kolumbiens Staatschef will Friedensdialog mit ELN-Guerilla wieder aufnehmen

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos hat angeordnet, den Dialog mit der Guerillaorganisation Nationales Befreiungsheer (ELN) wieder aufzunehmen. Santos erklärte am Montag, er habe seinen Chefunterhändler Gustavo Bell zu diesem Zweck angewiesen, in Ecuadors Hauptstadt Quito zu reisen. Dort hatten die Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Guerilla im Februar 2017 begonnen.

Kongolesischer Oppositionsführer kündigt im Exil Präsidentschaftskandidatur an

Der im Exil lebende Oppositionsführer Moise Katumbi hat seine Kandidatur für die kommende Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo angekündigt. "Wir werden kämpfen, um die Macht zu übernehmen - und wir werden gewinnen", sagte Katumbi am Montag vor einigen Hundert Anhängern außerhalb der Stadt Johannesburg in Südafrika. Er gab zudem die Gründung einer neuen Partei "Zusammen für Veränderung" bekannt.

MALAYSIA

Industrieproduktion Jan +3,0% (PROG: +7,6%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Jan -1,0% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.