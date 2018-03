IRW-PRESS: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies meldet von Canaccord Genuity und Gravitas Securities durchgeführte vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3 Mio. $

Vancouver (Kanada). BLOK Technologies Inc. (CSE: BLK, Frankfurt: 2AD) (BLOK Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Canaccord Genuity Corp. (Canaccord) und Gravitas Securities Inc. (Gravitas) unterzeichnet hat, die als Vermittler (die Vermittler) eines vermittelten Privatplatzierungsangebots von bis zu 10.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Einheit (der Einheitsemissionspreis) fungieren werden (Einnahmen von bis zu 3.000.000 Kanadischen Dollar auf kommerziell vernünftiger Basis) (das Angebot). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) sowie einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein Warrant) bestehen, der innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zu einem Preis von 0,50 Dollar ausgeübt werden kann.

Die Warrants werden einem Recht auf vorzeitige Fälligstellung (das Recht auf vorzeitige Fälligstellung der Warrants) unterliegen, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinander folgenden Handelstagen, beginnend vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum, höher als 0,75 Dollar ist. Wenn das Unternehmen sein Recht auf vorzeitige Fälligstellung der Warrants ausübt, wird das neue Verfalldatum der Warrants der 30. Tag nach der Bekanntgabe einer solchen Ausübung sein.

BLOK Tech beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Entwicklung einer aufstrebenden Blockchain-Technologie, Investitionen in strategische Möglichkeiten sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Der Abschluss der Privatplatzierung soll um den 5. April 2018 herum erfolgen (das Abschlussdatum).

Wir freuen uns, mit den renommierten Teams von Canaccord und Gravitas zusammenzuarbeiten, sagte Rob Dawson, CEO von BLOK Tech. Diese Finanzierung wird ein weiteres Wachstum und die Entwicklung unserer Blockchain-Technologieinvestitionen ermöglichen und unser Unternehmen somit in die nächste Phase bringen.

Gemäß den Bedingungen des Angebots wurde den Vermittlern eine Option auf den Verkauf von weiteren Einheiten im Wert von bis zu 2.000.000 Kanadischen Dollar gewährt. Diese Option kann von den Vermittlern jederzeit bis zum Abschlussdatum ausgeübt werden.

Das Unternehmen wird den Vermittlern Provisionen in Höhe von 8,0 Prozent der gesamten Bruttoeinnahmen des Angebots gewähren, die nach Ermessen der Vermittler in Form von Bargeld oder Einheiten oder einer Kombination aus Bargeld und Einheiten zahlbar sind. Die Vermittler werden Vermittler-Warrants erhalten, die innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden können, um jene Anzahl an Einheiten des Unternehmens zu erwerben, die 8,0 Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht, wobei der Ausübungspreis derselbe ist wie der Einheitsemissionspreis.

Das Angebot wird in den Provinzen Kanadas, im Ausland und in den USA im Rahmen einer Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen (US Registration Requirements) sowie in anderen Rechtsprechungen emittiert, die das Unternehmen und die Vermittler vereinbaren. Dies erfolgt jedoch über Privatplatzierungsausnahmen von Prospektanforderungen, die den erforderlichen behördlichen Genehmigungen unterliegen.

Über BLOK Technologies Inc. BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

