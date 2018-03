Köln - Im Februar war das Umfeld an den Märkten sehr herausfordernd, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv Focus (ISIN LU1717046426/ WKN A2H7ER).An den Aktienmärkten sei es zu Kursverlusten auf breiter Basis und einem deutlichen Anstieg der Volatilität gekommen. Die Rentenmärkte seien von einer differenzierten Entwicklung geprägt gewesen, wobei es auch hier in wesentlichen Marktbereichen zu Kursverlusten gekommen sei.

