Dass Silber eine zähe Seitwärtsbewegung vor sich haben könnte, zeichnete sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle Ende Februar ab. In der betreffenden Kommentierung am 23.02. hieß es: "[…] Obwohl wir übergeordnet und auf lange Sicht unverändert optimistisch für Silber sind, gilt es mit Blick auf die nächsten Wochen festzustellen, dass dem Edelmetall wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...