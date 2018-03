Jeder zehnte Schüler in Deutschland hat keinen deutschen Pass. Wesentlich höher ist bereits der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund.

Elf Millionen Schüler werden derzeit in Deutschland unterrichtet - jeder zehnte ist Ausländer, jeder dritte hat einen Migrationshintergrund. Das geht aus vorläufigen Zahlen für das Schuljahr 2017/2018 hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte.

Nach den vorläufigen Ergebnissen nahm die Zahl der Schüler und ...

