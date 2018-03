NewVoiceMedia, ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierten Technologien für Contact-Center und den Vertriebsinnendienst, hat mit dem in Berlin ansässigen Online-Essensbestelldienst Delivery Hero AG einen neuen Kunden gewonnen, der seinen weltweiten Kundenservice mit der Cloud-Plattform optimieren möchte.

Das börsennotierte Unternehmen Delivery Hero arbeitet in mehr als 40 Ländern mit über 150.000 Restaurants und Lieferdiensten zusammen. Delivery Hero ist eine der weltweit bekanntesten Bestell-Plattformen im Internet, besitzt 30 Marken, darunter foodora, foodpanda, Lieferheld und PedidosYa, und verarbeitet täglich über 20 Mio. Bestellungen. Delivery Hero verfügte über Contact-Center in jeder Region und wollte seine Prozesse vereinheitlichen, um den Austausch mit Kunden zu optimieren und wettbewerbsfähig zu gestalten. Das Unternehmen entschied sich für die cloud-basierte Plattform von NewVoiceMedia, die rund um den Globus durch eine gleichbleibend hohe Sprachqualität überzeugt.

Die Omni-Channel-Plattform lässt sich in die Service Cloud von Salesforce integrieren und ermöglicht Delivery Hero auf allen Kanälen einen qualitativ hohen, internationalen Kundenservice. Die Plattform nutzt eine einheitliche Informationsquelle für Kundendaten sowie dynamisches Routing und IVR-Self-Service-Funktionen. So lassen sich eingehende Anrufe intelligent verwalten und an den geeigneten Sachbearbeiter weiterleiten, der einfach auf die gesamte Interaktionshistorie des Kunden zugreifen und einen effizienten und personalisierten Service anbieten kann.

Alle Mitarbeiter können sich standortunabhängig am System anmelden und an verschiedenen Standorten arbeiten. Sie benötigen dafür lediglich ein Telefon und eine Internetverbindung. Durch die höhere Transparenz für alle weltweiten Aktivitäten sowie den Echtzeit-Einblick in alle Abläufe im Contact-Center kann Delivery Hero seine Sachbearbeiter leichter verwalten. Anrufaufzeichnungen und individuell anpassbare Berichte helfen dem Unternehmen dabei herauszufinden, wo Optimierungsbedarf besteht.

Dazu Felix Plog, Senior Vice President Global Operations bei Delivery Hero und Mitbegründer von foodpanda: "Wir sind mit der NewVoiceMedia-Plattform sehr zufrieden. Sie unterstützt uns dabei, den Austausch mit Kunden zu optimieren und die Leistung im Kundenservice durch einen effizienteren Betrieb unserer Contact-Center zu steigern. NewVoiceMedia bringt sowohl unseren Kunden als auch unseren Servicemitarbeitern deutliche Vorteile."

"Der Austausch mit Kunden ist für Unternehmen in aller Welt ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal, denn der Ruf der Marke und die Marktstellung hängen eng mit der Zufriedenheit der Kunden zusammen. Durch die Investitionen in unsere Technologie und die Vereinheitlichung der internationalen Contact-Center ist Delivery Hero in der Lage, den Austausch mit Kunden zu verbessern und zu personalisieren. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von Echtzeit-Einblicken in die Leistung und Kundenzufriedenheit. Ich freue mich, dass Delivery Hero diesen Weg für seinen wachsenden, internationalen Kundenstamm eingeschlagen hat", so Chris Haggis, Senior Vice President Customer Success bei NewVoiceMedia.

Über NewVoiceMedia

NewVoiceMedia ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den Vertriebsinnendienst und Cloud-Contact-Center, mit denen Unternehmen den Austausch mit Kunden verbessern und personalisieren und so ihren Umsatz steigern können.

Die preisgekrönte Plattform verknüpft alle Kommunikationskanäle miteinander, ohne dass kostspielige neue Hardware angeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtlose CRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Zu den über 700 Kunden des Unternehmens zählen die Canadian Cancer Society, Ebury, FCR Media, FlixBus, JustGiving, Kingston University, Lumesse, Paysafe und Vax. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia.

