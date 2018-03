Das Veto, das am 12. März ausgesprochen wurde, begründete Trump mit Bedenken um die nationale Sicherheit. Damit schließt er sich einer Empfehlung an, die zuvor das U.S. Comittee on Foreign Investment in the United States (CIFUS) formuliert hatte. Die dem Außenministerium unterstellte Behörde hatte sich besorgt darüber gezeigt, dass eine Übernahme von Qualcomm durch den in Singapur angesiedelten die Etablierung des 5G-Standards in den USA gefährden könne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...