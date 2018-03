FMW-Redaktion

Donald Trump hat als US-Präsident die Befugnis zum "Schutz der Nationalen Sicherheit der USA" nicht nur Strafzölle zu verhängen, sondern auch Übernahmen von US-Unternehmen durch ausländische Unternehmen zu verhindern. Dazu muss natürlich aufgezeigt werden, dass die zu übernehmenden US-Unternehmen wirklich für die USA wichtig sind.

Qualcomm

Und Trump hat sich nun nach der Empfehlung des "U.S. Treasury's Committee on Foreign Investment in the United States" entschlossen, die gigantische 117 Milliarden Dollar-Übernahme von Qualcomm durch Broadcom zu verhindern. Qualcomm ist der größte Hersteller für Mobil-Chips, und arbeitet auch für die US-Regierung. Broadcom hat seinen Sitz in Singapur, was natürlich sofort die Alarmglocken schrillen lässt. Ein ausländischer Investor, wie schrecklich!

Schon letzten November hatte sich Broadcom-Chef Hock Tan im Weißen Haus von Donald Trump dafür auf die Schulter klopfen lassen (ja, genau so war es), dass er damals bereits verkündete Broadcom werde seine Zentrale in die USA verlegen. Im April 2018 soll es ...

