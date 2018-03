Österreichs größter Industriekonzern OMV begibt sich auf Wachstumskurs. Bis 2025 soll der bereinigte operative Gewinn auf über 5 Milliarden Euro steigen. Die Gewinnausschüttung soll mindestens konstant bleiben.

Der Wiener Öl- und Gaskonzern OMV hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen: Konzernchef Rainer Seele schickt Österreichs größten Industriekonzern auf Wachstumskurs und steckt dabei ambitionierte Gewinnziele. Der um Lagereffekte bereinigte operative Gewinn (CCS Ebit) solle bis 2025 um 70 Prozent auf über fünf Milliarden Euro steigen, teilte die OMV am Dienstag auf ihrem Kapitalmarkttag in London mit. Die Aktionäre will der Konzern mit einer zumindest gleichbleibenden Gewinnausschüttung bei Laune halten.

"Unser Ziel ist es, die OMV noch größer und noch besser zu machen", sagte Seele. Das Wachstum soll von beiden Geschäftsbereichen Upstream und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...