Frankfurt - An den Finanzmärkten wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Woche mit einer Zinserhöhung vonseiten der US-Notenbank gerechnet, so die Analysten der Helaba.Angesichts der seit Monaten sehr starken Stimmungsindikatoren (bspw. ISM-Indices) und der robusten Wachstumszahlen sowie der soliden Arbeitsmarktverfassung erscheine dies angemessen. Dass es aber in den kommenden Quartalen zu einer Beschleunigung der geldpolitischen Straffung komme, sei keineswegs ausgemacht. Noch immer sei der Lohndruck mäßig, wie der unterhalb der Erwartungen liegende Anstieg der Stundenlöhne im Februar erneut unter Beweis gestellt habe. Die durchschnittlichen Lohnsteigerungen der letzten Quartale hätten zwar über denjenigen in den Jahren zuvor gelegen, an Vorkrisenniveaus könnten die Zuwachsraten trotz der Arbeitslosenquote von nur 4,1% aber bislang nicht heranreichen. Insofern bestehe keine Eile bei der Rückführung des monetären Expansionsgrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...