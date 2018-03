Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann sich am Dienstag zunächst nicht klar für eine Richtung entscheiden. Nachdem der Leitindex SMI mit einem leichten Minus in den Handel gestartet ist, notiert er mittlerweile knapp im Plus. Einerseits haben Investoren hierzulande eine Vielzahl an Unternehmensabschlüssen zu bewerten, andererseits haben auch die Vorgaben aus Übersee keine klare Orientierungshilfe geboten.

Laut Händlern belastet zudem die anhaltende Unsicherheit um die künftigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und seinen Handelspartnern China und Europa weiter. Ausserdem rückt mit den am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Konsumentenpreisen das Thema Inflation wieder in den Fokus, das zuletzt immer wieder eine Rolle spielte. Investoren hoffen auf eine Bestätigung des moderaten Lohndrucks, der sich im Beschäftigungsbericht der letzten Woche abgezeichnet hatte, heisst es in einem Kommentar dazu.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr nahezu unverändert (+0,04%) bei 8'974,47 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) tritt mit einem Plus von 0,02% auf 1'471,03 Zähler ebenso auf der Stelle wie der breite Swiss Performance Index (SPI), der ebenfalls um 0,02% höher notiert bei 10'392,84 Punkten. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren ...

