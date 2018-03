Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Montag um fast 5.9K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 557.567 Kontrakten lag. Gleichzeitig steigt das Volumen um mehr als 6K Kontrakte. EUR/USD Rangehandel zwischen 1,2155/1,2555 Das Paar konnte am Montag im Einklang mit dem Anstieg der Aktivität des Open Interest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...