Der Eurokurs findet am Montag keine klare Richtung und hält den Kurs vom Vorabend. In Japan wird der Yen hingegen von einem Skandal erschüttert.

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2333 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2302 Dollar ...

