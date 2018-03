Innerhalb der ersten 15 Minuten gingen mehr als 8000 Anträge für die neue Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher bei der Vergabestelle OeMAG ein. Photovoltaic Austria hält an seinen Prognosen fest, dass in Österreich in diesem Jahr ein neuer Photovoltaik-Rekordzubau zu erwarten ist.Der Start der ersten bundesweiten Speicherförderung verlief erfolgreich. Am Montag ab 17 Uhr konnten Investoren in Photovoltaik-Anlagen und Speichersysteme ihre Anträge bei der Vergabestelle OeMAG abgeben. Der Andrang war rekordverdächtig, wie die Behörde und der österreichische Verband Photovoltaic Austria ...

Den vollständigen Artikel lesen ...