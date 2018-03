Pressemitteilung der paragon AG:

paragon AG erreicht die für 2017 prognostizierten Zahlen und kündigt erneuten Umsatzsprung in 2018 an

- Konzernumsatz steigt 2017 um 21,4 Prozent auf 124,8 Mio. Euro (Vorjahr: 102,8 Mio. Euro)

- Elektromobilität wächst um 73,0 Prozent auf 24,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio. Euro),

Karosserie-Kinematik um 188,0 Prozent auf 9,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro)

- EBIT-Marge um Sondereinflüsse bereinigt bei 9,0 Prozent, unbereinigtes EBIT um 14,5 Prozent auf 7,6 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro)

- Eigenkapitalquote nunmehr bei 56,8 Prozent (31. Dezember 2016: 30,0 Prozent)

- Prognose für 2018: Weiteres Umsatzwachstum um etwa 40 Prozent auf rund 175 Mio. Euro - bei einer EBIT-Marge von rund 9,0 Prozent

Die paragon AG [ISIN DE0005558696] hat heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 124,8 Mio. Euro (Vorjahr: 102,8 Mio. Euro) erwirtschaftet und mit dem um 21,4 Prozent gestiegenen Umsatz das Jahr 2017 am oberen Rande des Prognosekorridors abgeschlossen. Der Umsatzanstieg ging maßgeblich auf die sehr gute operative Entwicklung in den jungen Segmenten Elektromobilität und Mechanik (Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik) zurück, die einen Umsatzanstieg mit Dritten um jeweils 73,0 Prozent bzw. 188,0 Prozent verzeichneten und damit ihren kumulierten Umsatzanteil auf 27,3 Prozent (Vorjahr: 17,0 Prozent) steigerten. Im Segment Elektromobilität war die Serienproduktion von Batteriemodulen für Gabelstapler der größte Wachstumstreiber. Das Segment Mechanik profitierte im Wesentlichen von der anlaufenden Serienproduktion neuer Generationen von frei einstellbaren Heckspoilern zur Optimierung der Aerodynamik für mehrere Fahrzeugmodelle. Elektronik bleibt das umsatzstärkste Segment mit einem Umsatz mit Dritten von 90,8 Mio. Euro (Vorjahr: 85,3 Mio. Euro), was einer Steigerung von 6,5 Prozent entspricht. Dafür war vor allem eine neue Instrumentengeneration im Geschäftsbereich Cockpit sowie eine Steigerung der Ausbringungsmengen der aktuellen Version ...

