Zürich (pts016/13.03.2018/10:05) - Fusion von RSM Switzerland AG, RSM (Genf) SA, RSM (Lausanne) SA, RSM Audit Switzerland SA und RSM Audit (Zürich) AG in der Schweiz Sämtliche Schweizer Gesellschaften von RSM - dem weltweit sechstgrössten Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung - fusionieren und firmieren jetzt als RSM Switzerland AG, um weiter ihre Stellung im Markt zu stärken. Mit aktuell über 60 Fachleuten in Zürich, Genf und Lausanne wird die neue Gesellschaft eines der wenigen vollständig integrierten Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz im Bereich Wirtschaftsprüfung sowie Unternehmens- und Steuerberatung. Daniel Rochat, Vorsitzender der Geschäftsleitung von RSM Switzerland AG, erklärt: "Die Schweiz bleibt einer der wichtigsten Wirtschaftsstandort für international agierende Unternehmen und ist Hochburg für sehr erfolgreiche und innovative, eigentümergeführte heimische Firmen, die ein Schlüsselmarkt für RSM sind. Dieser Zusammenschluss wird eine Vielzahl von Synergien schaffen. Aber noch wichtiger ist die Möglichkeit, unsere Präsenz in der Schweiz mit einem umfassenden, komplett integrierten Dienstleistungsangebot für unsere Kunden zu erweitern." Die RSM Switzerland AG bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Rechnungsprüfung, Transaktionen sowie Unternehmens- und Steuerberatung. Im Bereich Buchhaltung und Lohnbuchhaltung gehören auch modulare Outsourcinglösungen zum Dienstleistungsfächer. Das Kundenportfolio reicht von internationalen Konzernen bis zu nationalen Firmen, KMUs, Non-Profit-Organisationen und erfolgreichen Unternehmern. "Unser Zusammenschluss verstärkt unserer Marktstellung als Berater erster Wahl für heimische und ausländische mittelständische Unternehmen deutlich", betont Kurt Meier, Vize-Vorsitzender der Geschäftsleitung von RSM Switzerland. Jean Stephens, CEO von RSM International, kommentiert weiter: "Leistungen für unsere Kunden erbringen und sie darin unterstützen, ihre Wachstumsziele zu erreichen, ist unsere erste Priorität. Mit der Konsolidierung unserer Präsenz in der Schweiz sind wir in der Lage, einen einheitlichen und integrierten Service unseren Kunden zu bieten, der unsere internationale Erfahrung mit lokaler Expertise verbindet." Mit einem weltweiten Umsatz von über 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 und 43'000 Mitarbeitenden in 800 Büros und 120 Ländern vermeldete jüngst RSM International ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Seit 2015 fokussiert RSM auf den Aufbau der Marke. Dies resultiert im Ausbau der internationalen Zusammenarbeit und einem weltweiten Wachstum, wobei die grenzüberschreitende Kundenbetreuung allein 2017 um 20 Prozent angestiegen ist. Kontakt: media@rsmch.ch oder Tel: +41 43 488 51 00 (Ende) Aussender: panta rhei pr Ansprechpartner: Dominik Joos Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: d.joos@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180313016

