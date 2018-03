Der Geschäftsausblick des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie hat den Anlegern am Dienstag die Stimmung verhagelt. Die Papiere knickten am Vormittag um 3,86 Prozent auf 134,60 Euro ein. Ein Teil der jüngsten Kurserholung ist damit wieder dahin. So waren die Papiere zuletzt im Sog der allgemeinen Börsenturbulenzen bis auf 128,20 Euro abgerutscht.

