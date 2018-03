Hamburg (ots) - Trennung auf Zeit: Seit Kurzem steht Lucas Cordalis (30) in Thailand für die TV-Show "Global Gladiators" vor der Kamera und lässt Reality-Sternchen Daniela Katzenberger (31) mit Kind, Küche und Karriere alleine in ihrem gemeinsamen Heim auf Mallorca zurück. In Closer (EVT 14.03.) verrät die Katze exklusiv, wie sie darunter leidet.



"Wir wären gerne mitgeflogen. Gegen ein paar schöne Tage im Traumurlaubsziel Thailand hätten wir nichts gehabt. Aber Lucas ist zum Arbeiten dort, und Sophia geht ja hier in den Kindergarten. Das hätte nicht gepasst", so Daniela, die nun mehr als einen Monat ohne ihren Ehemann auskommen muss. Weiter klagt die Kult-Blondine: "Zwischen Lucas und mir liegen mehr als zehn Flugstunden. Und er darf nur einmal die Woche kurz anrufen, danach ist wieder Schluss. Normalerweise facetimen wir alle paar Stunden wenigstens für ein paar Minuten. Das ist also schon eine Umstellung." Und weiter: "Wir haben schon einige Abschiede hinter uns. Aber klar: Diesmal ist es was anderes. Es ist ein längerer Zeitraum, und ich vermisse ihn schon jetzt. Aber wir Mädels kommen klar. Und umso schöner wird das Wiedersehen."



Auf die Frage, wie sie dennoch Haushalt und Kind stemmt, antwortet Daniela: "Während Sophia im Kindergarten ist, mache ich die Hausarbeit - der Nachmittag gehört dann nur uns zwei." Unterstützung bekommt die Katze auch von ihrer Familie: "Opa Costa und Oma Ingrid kümmern sich ganz rührend um Sophia, wenn ich gerade mal nicht kann." Und Lucas' Rückkunft ist auch schon perfekt geplant: "Wir holen ihn vom Flughafen ab, verbringen dann schöne Stunden zu dritt und am Abend ist sein Lieblingsitaliener für uns und die ganze Familie reserviert."



