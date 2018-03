Düsseldorf - Nach den guten Ergebnissen des US-Arbeitsmarktberichts vom vergangenen Freitag in Bezug auf die Zahl der neugeschaffenen Stellen, stellt sich die Frage, wann sich dies positiv auf die Löhne niederschlägt und wann die verbesserten Perspektiven für die Verbraucher und damit den Konsum eine höhere Inflation in den USA zur Folge haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

