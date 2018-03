Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Dienstag im frühen Handel ein paar Punkte im Plus. Die Vorgaben der Wall Street oder aus Asien zwingen keine klare Richtung auf. Ansonsten liefert die Berichtssaison noch Impulse für Einzelwerte, im Fokus stehen die Versorger Eon und RWE mit Geschäftszahlen sowie Aussagen zur Neuordnung des Strommarktes in Deutschland. Der DAX legt am Morgen um 0,2 Prozent auf 12.446 Punkte zu, für den Euro-Stoxx geht es um 0,4 Prozent auf 3.443 Punkte nach oben.

Der wichtigste Termin des Tages ist die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am frühen Nachmittag. Analysten rechnen im Konsens für Februar mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat nach einem Plus von zuvor 0,5 Prozent. Inflationszahlen bleiben von hoher Relevanz für die Märkte - der jüngste Anstieg der Stundenlöhne in den USA war unter den Erwartungen geblieben, was von Anlegern mit Erleichterung zur Kenntnis genommen wurde.

Daneben bleibt das Thema Handelskonflikt und Angst vor Protektionismus hochaktuell. Die US-Regierung hat am Vorabend die geplante Übernahme von Qualcomm durch Broadcom aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt. Die nationale Sicherheit in den USA wurde auch bemüht, um die umstrittenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu rechtfertigen. Die Optimisten hoffen, dass das Schlimmste noch vermieden werden kann und US-Präsident Donald Trump nach der Senatorenwahl in Pennsylvania konzilianter auftreten wird. Die Wahl in dem konservativen Bundesstaat wird von Beobachtern als ein Lackmustest der Präsidentschaft Trumps gewertet.

Versorger mit Neuordnung und Zahlen im Fokus

Nach dem Paukenschlag in der Energiebranche am Wochenende hat der Stromkonzern RWE seinen Aktionären ordentliche Geschäftszahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Die Essener erreichten ihre Gewinnziele und wollen den Anlegern 1,50 Euro je Aktie als Dividende ausschütten. Bei der Vorstellung des Coups zur Neugliederung der deutschen Energiebranche und der Zerschlagung der Innogy hat RWE-Chef Schmitz nicht vergessen, einen kleinen Gruß nach Baden-Württemberg zum Konkurrenten ENBW zu senden. RWE wolle bei Gas weiter wachsen und "unser Portfolio punktuell ergänzen", sagte Schmitz. "Daran ändert sich nichts." Für die Aktie geht es um 1 Prozent nach unten.

Als ein wenig besser als erwartet ausgefallen werden im Handel die Geschäftszahlen von Eon (plus 5,6 Prozent) eingeschätzt. Unter dem Strich verdienten die Essener rund 1,4 Milliarden Euro und lagen damit lag ebenfalls am oberen Ende der Prognose von 1,2 bis 1,45 Milliarden. Der Energiekonzern will nach der geplanten Übernahmen und Zerlegung der RWE-Ökostromtochter Innogy massiv Stellen streichen.

Wacker-Chemie mit Sonderdividende und vorsichtigem Ausblick

Wacker Chemie will nach der Veräußerung der Anteile an dem Wafer-Hersteller Siltronic, der sehr positiven Entwicklung der Nettofinanzschulden sowie den günstigen Perspektiven für das Unternehmen eine Dividende von 2,50 je Aktie zahlen - 50 Cent mehr als im Vorjahr. Zudem sollen die Aktionäre eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie erhalten. Der Ausblick wird an der Börse allerdings als vorsichtig eingestuft, die Aktie büßen in der Folge 3 Prozent ein.

Für die Aktie von Hannover Rück geht es im frühen Geschäft kräftig um 3,2 Prozent nach unten. Während die Geschäftszahlen wegen einer besseren Combined Ratio insgesamt leicht über den Erwartungen ausgefallen sind, stören sich einige Analysten an Details. So bemängelt Equinet die anhaltend schwache Entwicklung im Personen-Rückversicherungs-Geschäft. Auch Baader äußert sich in diesem Punkt zurückhaltend und sieht dies als potenzielle Belastung für die Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.443,35 0,40 13,87 -1,73 Stoxx-50 3.029,92 0,22 6,56 -4,65 DAX 12.447,07 0,23 28,68 -3,64 MDAX 26.178,54 0,21 54,79 -0,08 TecDAX 2.730,46 0,64 17,43 7,96 SDAX 12.249,53 0,28 34,38 3,05 FTSE 7.218,87 0,06 4,11 -6,15 CAC 5.304,64 0,53 27,93 -0,15 Bund-Future 157,31% -0,01 -1,2 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.178,61 -0,62 -157,13 1,86 S&P-500 2.783,02 -0,13 -3,55 4,09 Nasdaq-Comp. 7.588,33 0,36 27,52 9,92 Nasdaq-100 7.131,12 0,42 29,94 11,49 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,27 1,2 2,26 106,8 5 Jahre 2,65 1,2 2,64 72,3 7 Jahre 2,80 1,5 2,79 55,7 10 Jahre 2,88 1,4 2,87 43,7 30 Jahre 3,14 1,5 3,13 7,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2333 -0,01% 1,2328 1,2323 +2,7% EUR/JPY 131,98 +0,58% 131,73 131,32 -2,4% EUR/CHF 1,1685 -0,04% 1,1693 1,1692 -0,2% EUR/GBP 0,8883 +0,14% 0,8877 1,1278 -0,1% USD/JPY 107,01 +0,57% 106,85 106,57 -5,0% GBP/USD 1,3884 -0,14% 1,3888 1,3898 +2,8% Bitcoin BTC/USD 9.235,32 +0,9% 9.362,72 9.192,61 -32,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,44 61,36 +0,1% 0,08 +1,7% Brent/ICE 64,84 64,95 -0,2% -0,11 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,09 1.323,68 -0,4% -5,59 +1,2% Silber (Spot) 16,48 16,54 -0,4% -0,06 -2,7% Platin (Spot) 962,35 963,65 -0,1% -1,30 +3,5% Kupfer-Future 3,09 3,11 -0,7% -0,02 -6,3% ===

