Zürich - Das Gesamtvolumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche um 26,1% auf 2,1 Mio CHF gesunken. Dasselbe Bild zeigte sich bei den Abschlüssen, welche sich aufgrund fehlender Impulse auf 98 nach 127 in der Vorwoche abschwächten. Der ZKB KMU-Index stieg dagegen um 0,73% auf 1'390,16 Punkte.

Nach wie vor standen nach der Übernahmebekanntgabe die Aktien von Thurella im Fokus. Sie generierten mit 415'600 CHF in fünf Transaktionen den höchsten Umsatz der vergangenen Handelswoche. Mit einem Kursplus von 0,9% schafften es die Titel auf die dritte Position der Gewinnerrangliste.

Die Inhaberpapiere von Reishauer erzielten in vier Trades 400'000 CHF und die WWZ-Valoren in ebenfalls vier Abschlüssen 209'260 CHF. Rege gehandelt wurden die NZZ-Papiere. In 11 Transaktionen setzten sie 204'450 CHF um. Zu keinem dieser Unternehmen gab es Neuigkeiten.

Ungewohnt hohe Volumen gab es in den Titeln von Intersport PSC (144'342 CHF in drei Abschlüssen), dies jedoch auch unter Ausbleiben besonderer Vorkommnisse. Der Titel wird eher selten gehandelt, da der Freefloat sehr gering ist.

Die Gewinnerliste wird von den Aktien der Schilthornbahn angeführt (+5,4%). Dahinter folgen die Valoren der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft mit einem Plus von 3,6%.

Den grössten Verlust strichen die Aktien der Pilatus Bahnen ein. Sie verloren um 5,5%. Die Holdigaz-Papiere gingen um 3,4% zurück und die Aktien der Rigi Bahnen büssten 2,4% ein.

Impulsgebende Neuigkeiten blieben in der berichtsrelevanten Handelsperiode aus.

Wochennews

Die Bergbahnbetreiberin Corvatsch AG plant in Sils Maria im Oberengadin ein Hotel. Mit der Gastgeber 3.0 AG sei ein Zusammenarbeitsvertrag für ein neues Hotel mit dem Namen "Furtschellas" unterzeichnet worden. Die Gastgeber 3.0 AG übernehme die Konzeption und später das Management des Betriebs. Im April 2018 wird laut den Angaben ein Projektwettbewerb mit fünf Architekten gestartet. Die jetzigen Projektschritte würden von der Corvatsch AG finanziert. Mit einem fassbaren Hotelprojekt soll danach die Frage nach der Finanzierung konkret angegangen werden. Für das Skigebiet Corvatsch und speziell für den Zugang Furtschellas sei es wichtig, die in den letzten Jahren verloren gegangenen Hotelbetten mit den rund 230 Betten zu kompensieren, wird zudem betont. (Quelle: awp)

Das Energieunternehmen Repower und die Gemeinde Poschiavo haben ihren seit 2011 bestehen Netzdienstleistungsvertrag überarbeitet und angepasst. Der Vertrag sei am 12. Februar unterzeichnet und rückwirkend auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt worden, gaben das Unternehmen und die Gemeinde am vergangenen Montag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Im Rahmen dieses Vertrages betreibt die Impresa elettrica comunale Poschiavo (IECP) als Gemeindebetrieb das gesamte Verteilnetz der Gemeinde Poschiavo. Die Verantwortung für die Planung, den Bau und den ...

