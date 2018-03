Unterföhring (ots) -



Zeit für Late Night: Die Premiere von "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf startet erfolgreich auf ProSieben. Sehr gute 12,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen die erste Ausgabe der neuen Late-Night-Show am späten Montagabend mit den Gästen Anne Will und Rapper Casper. Die nächste Ausgabe "Late Night Berlin" zeigt ProSieben am Montag, 19. März, um 23:00 Uhr.



