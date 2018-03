Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37), das führende Advisortech Unternehmen in Europa, hat das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen.

Auf Basis der heute veröffentlichten vorläufigen und noch untestierten Geschäftszahlen stieg der Umsatz im Gesamtjahr um rund 8% auf 84,5 Mio. EUR.

Das EBITDA stieg dagegen deutlich stärker. Bereinigt um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit den erfolgten Großkundenprojekten sowie der Umsetzung der rechtlichen Änderungen im Zuge der Umsetzung der europäischen Richtlinien MiFID II und IDD in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR in 2017 stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 63 Prozent auf 3,9 Mio. EUR (2016 ebenfalls bereinigt um Einmaleffekte in Höhe von 0,3 Mio. EUR: 2,4 Mio. EUR). Unbereinigt stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 19 Prozent auf 3,2 Mio. EUR (2016: 2,7 Mio. EUR).

JDC gehört zum Wikifolio des Nebenwerte Magazins "Dt. FinTech/Blockchain/Bitcoin". Weshalb? Die JDC Group AG könnte aus dem klassischen Maklergeschäft durch Blockchaintechnologie-Einsatz in neue Dimensionen aufsteigen.

