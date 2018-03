Wie du vielleicht schon gehört hast, war das Übernahmeangebot der Vonovia SE an die Aktionäre der Buwog AG erfolgreich. Bis jetzt sind 73,7 Prozent (Ziel waren mindestens 50 Prozent!) der Buwog-Anteile zur Vonovia SE gewandert. Vonovia-Chef Rolf (Buch) will aber noch mehr (am liebsten wären ihm 100 Prozent). Die Nachfrist für das Übernahmeangebot (zu gleichen Konditionen) beginnt noch diese Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...