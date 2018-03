Hannover - Das Geschäftsjahr 2017 war für die (Rück-)Versicherungsbranche durch ein außerordentlich hohes Aufkommen an Naturkatastrophenschäden geprägt, so die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...