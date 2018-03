Quintiq, ein Unternehmen von Dassault Systèmes und globaler Marktführer bei der Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O), wurde für die Optimierung der Supply-Chain von Jumbo Supermarkten ausgewählt. Jumbo, die am schnellsten wachsende Supermarktkette in den Niederlanden, hat sich zum Ziel gesetzt, herausragenden Service und Produkte zum möglichst niedrigen Preis anzubieten und dabei jeden Tag die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen.

Die Optimierungstechnologie von Quintiq unterstützt das Unternehmen dabei, dieses Ziel zu erreichen. Die Quintiq-Lösung soll für eine effiziente Planung der Transport- und Lagerkapazitäten von Jumbo sorgen. Jumbos Supply-Chain umfasst 10 Distributionszentren, 600 Filialen und rund 500 eigene sowie Mietfahrzeuge. Die Lösung übernimmt die Planung der Filialdistribution, des Lieferservice, der Wareneingänge und des Rücktransports für alle Kanäle und Logistikhandlungen zwischen den einzelnen Distributionszentren. Dank einer Planungslösung, die sich in die Bestandssysteme integrieren lässt, profitiert Jumbo von voller Supply-Chain-Transparenz.

"Wir haben in Quintiq den richtigen Technologiepartner für die Planung und Steuerung unserer Supply-Chain gefunden", so Karel de Jong, Director of Supply Chain bei Jumbo. "Quintiq bietet uns mit integriertem Supply-Chain-Management einen Ansatz, der sich an der Nachfrage orientiert und auf Grundlage der Unternehmensziele und Beschränkungen bei Jumbo optimiert wurde."

Es gibt eine breite Palette an weiteren Anforderungen und Beschränkungen, die bei der Supply-Chain-Planung berücksichtigt werden müssen. Die Lösung von Quintiq ist intelligent genug, diese Faktoren einzukalkulieren und hilft uns so, die Lieferleistung zu verbessern, Kosten einzusparen und die Planung flexibler zu gestalten. Zu den Beschränkungen von Jumbo gehören Ladenöffnungszeiten, spezifische Lieferzeitfenster, die Anzahl der Mitarbeiter sowie die Schichteinteilung und unterschiedliche Temperaturbereiche in den Fahrzeugen. Die Lösung berücksichtigt aber auch gesetzliche Bestimmungen, etwa beim Transport frischer Produkte oder bei den Ruhezeiten von LKW-Fahrern. Mit der Planungslösung von Quintiq ist Jumbo zudem in der Lage, seine CO 2 -Emissionen zu reduzieren und so seine Betriebsabläufe nachhaltiger zu gestalten.

Die Lösung kommt bei der logistischen Planung auf taktischer und operativer Ebene sowie im Tagesgeschäft zum Einsatz. Dank szenarienbasierter taktischer Planung kann Jumbo alle zur Verfügung stehenden Optionen auf der Grundlage spezifischer Kennzahlen bewerten. Für die operative Planung berücksichtigt Quintiq die aktuelle Auftragslage und Ressourcenkapazität und erstellt so optimierte Pläne bis zu einer Woche im Voraus. Im Tagesgeschäft sorgt die Lösung für reibungslose Abläufe ausgehend von bestätigten Aufträgen und unterstützt Planer bei der effektiven Bewältigung von Störungen. Letzteres wird durch Echtzeitüberwachung ermöglicht, was für mehr Transparenz bei (Charter-)Ressourcen im Hinblick auf zurückgelegte Strecke, Verkehrsaufkommen und Störungen sorgt.

"Jumbo verfügt über eine große und komplexe Supply-Chain, die schnell wächst. Daher ist optimierte Planung entscheidend, wenn das Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpfen soll", so Rob van Egmond, CEO von Quintiq. "An dieser Stelle kommt die Lösung von Quintiq ins Spiel. Wir stellen Echtzeitinformationen bereit, durch die Jumbo umgehend die richtigen Logistikentscheidungen treffen kann. Dadurch ist Jumbo in der Lage, die Produktverfügbarkeit in den Filialen zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen."

