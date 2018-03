Der angeschlagene Einzelhandelskonzern Steinhoff trennt sich von Anteilen an seiner südafrikanischen Beteiligung KAP Industrial. Steinhoff wolle einen Anteil von 17 Prozent verkaufen und damit Mittel zur Bedienung von Schulden beschaffen, teilte Steinhoff am Dienstag mit. Einen Anteil von 26 Prozent an dem Mischkonzern KAP wolle Steinhoff aber...

Den vollständigen Artikel lesen ...