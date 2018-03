VW hat die Dieselkrise finanziell überwunden und ist wieder auf Rekordkurs. Welche Marken zum Erfolg beitragen und wo der Konzern Schwäche zeigt.

Der Volkswagen-Konzern hat am Dienstag in Berlin seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Am interessantesten ist dabei ein Blick auf die verschiedenen Konzernmarken. Die fünf wichtigsten Details in der Bilanz des Wolfsburger Automobilherstellers:

1. Skoda

Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda ist die große Überraschung für das Geschäftsjahr 2017. Der Autohersteller aus Mlada Boleslav nördlich von Prag hat seine operative Rendite im Vergleich zu 2016 noch einmal steigern können. Sie liegt nun bei 9,7 Prozent im Vergleich zu 8,7 Prozent im vorangegangen Jahr. Skoda hat den Abstand zu Audi damit noch einmal deutlich ausgebaut.

2. Marke Volkswagen

Die Marke Volkswagen verkauft von allen Konzernmarken zwar die meisten Fahrzeuge - mehr als die Hälfte aller produzierten Autos des Konzerns tragen das VW-Logo. Doch die Kernmarke enttäuschte über Jahre hinweg wegen ihrer geringen Rendite. Doch langsam geht es auch mit der Marke Volkswagen aufwärts, die operative Rendite lag im vergangenen Jahr bei 4,1 Prozent und hat sich seit 2016 damit mehr als verdoppelt.

3. Porsche

Porsche ist aus Renditesicht unverzichtbar für den VW-Konzern geworden. Jedes Jahr überweist der vergleichsweise kleine Sportwagenbauer aus Zuffenhausen Milliarden nach Wolfsburg. Porsche hat die operative Rendite im vergangenen Jahr noch einmal leicht auf 18,5 Prozent steigern können.

4. Audi

Die von der Dieselaffäre ebenfalls arg gebeutelte Premiumtochter Audi erlebt eine vorsichtige Aufwärtsbewegung. Die operative Rendite hat sich leicht auf 8,4 Prozent verbessert. Audi war über Jahre nach Porsche aus Renditesicht die unangefochtene Nummer zwei innerhalb des VW-Konzerns.

Diese Zeiten sind aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...