Linz - Der Inflationstrend ist nun auch in Tschechien rückläufig, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Habe der Januarwert noch bei 2,2% gelegen, sei der Februarwert bereits unter dem Inflationsziel von 2% und liege aktuell bei 1,8%. Tschechien sei das erste Land in Europa gewesen, das den Leitzins angehoben habe. Die Begründung habe in der boomenden Wirtschaft mit einer Wachstumsrate für 2017 von 4,3% gelegen (Quelle Bloomberg). Entsprechend hoch sei die Erwartungshaltung für weitere Zinsschritte. Aktuell erwarte der Großteil der Marktteilnehmer ein bis zwei Zinsschritte für 2018. Halte der aktuell negative Inflationstrend an, müsse die Markterwartung bezüglich Zinspolitik überdacht werden. Eine Schwäche der Tschechischen Krone (CZK) wäre die Folge. Der Chartpunkt liege bei 25,50. Werde dieser überwunden, könnte EUR/CZK bis auf 25,78 zulegen. (13.03.2018/alc/a/a)

