BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des Wandels hin zur Elektromobilität will Volkswagen in den kommenden Jahren immer mehr Werke umrüsten. Bis Ende 2022 sollen an 16 Standorten weltweit batterieelektrische Fahrzeuge produziert werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Jahrespressekonferenz mit. Aktuell produziert der Wolfsburger Konzern an drei Standorten Elektrofahrzeuge. In zwei Jahren sollen an neun weiteren Werken Stromer gefertigt werden.

In China kooperiert VW bei der Entwicklung und Fertigung von Elektrowagen mit Anhui Jianghuai Automobile (JAC). Wie der Konzern nun ankündigte, sollen künftig in China produzierte Fahrzeuge in andere Länder exportiert werden. Zunächst sollen die Wagen auf den Philippinen, später in weiteren südostasiatischen Märkten angeboten werden.

March 13, 2018 05:42 ET (09:42 GMT)

